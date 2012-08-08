На Сумщині згоріло 20 гектарів стерні

6 серпня близько 17 години на лінію екстреного виклику «101» у м. Шостка Сумської області надійшло повідомлення про загоряння стерні на одному із полів в смт Вороніж.

Як повідомляє прес-служба МНС України, за викликом з райцентру виїхав черговий караул 6-ї самостійної державної пожежної частини. На момент прибуття підрозділу вогонь уже охопив значну площу поля. Рятувальники оперативно загасили загорання та не допустили розповсюдження полум’я на сусідні поля і лісосмугу.

Унаслідок пожежі вогнем було знищено 20 га стерні.

Причина загоряння з’ясовується.

Працівники МНС застерігають, що громадянам категорично забороняється спалювати стерню, пожнивні залишки, розводити багаття на полях, зокрема й на тих, де жнива закінчилися. Такі дії можуть призвести до виникнення пожеж на сусідніх полях та створити загрозу розташованим поруч лісовим насадженням.