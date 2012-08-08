В Алушті загинув дайвер, потрапивши під винт катера

Співробітники міліції Алушти порушили кримінальну справу за фактом смерті дайвера - тіло 46-річного жителя Ялти виявили в морі в районі гори Аю-Даг.

Про це повідомила прес-служба головного управління МВС України в Криму.

"За попередніми даними, чоловік потрапив під гвинт маломірного судна. Точна причина смерті встановлюється", - йдеться в прес-релізі.

Тіло одягненого в гідрокостюм ялтинця знайшли днями.

Справу відкрито за статтею 291 Кримінального кодексу - "порушення діючих на транспорті правил".