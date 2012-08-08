4 людей загинуло, отруївшись на фермі випарами відходів

Причина загибелі чотирьох осіб у вигрібній ямі тваринницького господарства на території села Веселий Гай Новомиколаївського району Запорізької області – отруєння випарами відходів тваринництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, співробітники якої наразі проводять перевірку на місці події, «вже встановлено, що співробітники тваринницького господарства повинні були прочистити трубу в резервуарі для збору відходів».

«Спустившись у резервуар і вдихнувши випари, співробітники по черзі знепритомніли. В результаті отруєння всі четверо загинули на місці», - повідомили в прокуратурі, відзначивши, що молодшому із загиблих було 20 років, старшому – 43 роки.

Зараз співробітники правоохоронних органів встановлюють, хто і за яких обставин дав працівникам підприємства виробниче завдання, виконання якого без спецодягу і спецзасобів захисту становило небезпеку для здоров`я і життя людини, про що керівництво комплексу не могло не знати.

На місці події працюють представники МНС, судмедексперти, співробітники райвідділу міліції, прокуратури і представники Держміськпромнагляду.

За даними фахівців ГТУ МЧС у Запорізькій області рівень аміаку у вигрібній ямі тваринницького комплексу перевищує гранично-допустиму для людини концентрацію вчетверо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 7 серпня вранці в Новомиколаївському районі Запорізької області у вигрібній ямі тваринницького комплексу на території села Веселий Гай загинули четверо людей – співробітників тваринницького господарства.