Дворічний хлопчик випав з вікна сьомого поверху і загинув

12:45, 08 серпня 2012
Новини регіонів
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У селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківської області загинув дворічний хлопчик, який випав з вікна сьомого поверху.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що хлопчик заліз на підвіконня та, не втримавши рівноваги, випав з вікна. Лікарі врятувати дитину не змогли.

 

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