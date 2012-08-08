Дворічний хлопчик випав з вікна сьомого поверху і загинув

У селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківської області загинув дворічний хлопчик, який випав з вікна сьомого поверху.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що хлопчик заліз на підвіконня та, не втримавши рівноваги, випав з вікна. Лікарі врятувати дитину не змогли.