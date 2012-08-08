У Львові отруїлися іноземці

У Львові з діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано п’ятьох іноземців.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, хворі перебувають у стані середнього ступеню тяжкості. Встановлено, що група з 12 осіб, 10 з яких студенти та двоє супроводжуючих осіб, прилетіли до Львова на запрошення музичного факультету Львівського національного університету ім. Франка.

Студенти щоденно харчувалися в їдальні університету, де 4 серпня на обід вживали рис з рибою, овочевий салат з майонезом, апельсиновий сік, мінеральну воду. Наступного дня 6 осіб харчувались у місцевій піцерії, з них 4 захворіли. З`ясовано, що у піцерії вони вживали піцу, картоплю з м`ясом. Від усіх хворих відібрано біологічний матеріал для лабораторних досліджень.

Епідрозслідування та протиепідемічні заходи тривають. Ситуація знаходиться на контролі Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

За останні дні у Львівській області це вже третій випадок масового харчового отруєння людей. 4 серпня на весіллі у селі Заболотці Бродівського району отруїлися 43 особи. На весіллі було майже 170 людей. Ще один випадок стався в Мостиському районі під час святкування дня народження у будинку сімейного типу. Там отруїлось7 дітей і 9 дорослих.

