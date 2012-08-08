У Кременчуці обвалився балкон багатоповерхівки

Вчора о 21:45 в будинку на вулиці Київська в Кременчуці (Полтавська обл.) обвалився балкон на 7-му поверсі.

Як повідомили у МНС, ніхто з жителів і перехожих не постраждав, хоча поряд з місцем обвалу бетонних конструкцій розташований дитячий майданчик.

Власниця квартири, де обвалився балкон, розповідає, що на балконі вона нічого не надбудовувала і не зберігала важких речей. За її словами, будинок старий - йому 32 року і з дня його здачі балкони ніхто не обстежував.

Віце-мер Кременчука Володимир Тараторін повідомив, що зараз комісія визначає причини обвалення балкона. Також він заявив, що металеві куточки балкона поржавіли і прогнили.

Віце-мер доручив Управлінню ЖКГ обстежити всі балкони в будинку, де сталася НП.