Рівненщина: чоловіки разом з автомобілем потонули в річці

Двоє жителів Березнівського району на Рівненщині впали в річку Случ на автомобілі і потонули.

Як повідомила УНІАН начальник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в області Тамара Лисенко, автомобіль «Фольксваген-Пассат», в якому їхали 34-річний та 43-річний чоловіки, з невідомих поки що причин з’їхав у річку та перекинувся.

Водій та пасажир загинули.

Рятувальники підняли автомобіль з води за допомогою автокрану.

Міліція порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).