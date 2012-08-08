Рівненщина: чоловіки разом з автомобілем потонули в річці
14:22, 08 серпня 2012Новини регіонів
0
Причини випадку невідомі
Двоє жителів Березнівського району на Рівненщині впали в річку Случ на автомобілі і потонули.
Як повідомила УНІАН начальник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в області Тамара Лисенко, автомобіль «Фольксваген-Пассат», в якому їхали 34-річний та 43-річний чоловіки, з невідомих поки що причин з’їхав у річку та перекинувся.
Водій та пасажир загинули.
Рятувальники підняли автомобіль з води за допомогою автокрану.
Міліція порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter