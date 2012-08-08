Біля Судака потонув росіянин, стрибнувши з катамарана у море

Житель Бєлгородської області Росії потонув у Чорному морі в районі Судака, стрибнувши у воду з катамарана.

Інцидент стався 7 серпня біля гори Алчак, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

Загинув 24-річний чоловік з міста Губкін.

Рятувальники вчора не виявили тіла, пошуки довелося припинити через погану видимість у воді і темний час доби. Сьогодні роботи продовжилися.