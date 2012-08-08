Колишній чиновник вирощував у Криму коноплю

Співробітники кримських управлінь СБУ і МВС виявили 30 тис. кущів конопель на 1 га поля в селі Мазанка Сімферопольського району.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ СБУ в Криму.

«Поле поділене на паї. Увагу оперативників привернула єдина необроблена ділянка землі розміром більш як один гектар, що заросла гігантськими кущами конопель. Висота окремих наркомістких рослин перевищувала людський зріст, щільність зростання досягала 30 кущів на квадратний метр», - говориться в прес-релізі.

Господарем ділянки виявився колишній чиновник. «56-річний кримчанин свою причетність до наркомісткої рослинності всіляко заперечував, за документами ділянка належала йому на правах оренди», - говориться в повідомленні.

Власника землі притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 статті 106 КУпАП України «Незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель». Його оштрафовано. Плантацію знищено.