На Київщині безвісти пропала молода пара

Міліція Київщини розшукує двох безвісти зниклих молодих людей, - 15-річну дівчину та 19-річного хлопця.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, до чергової частини Васильківського міськвідділу міліції звернулася 33-річна жителька селища Дослідницьке Київської області. Схвильована жінка повідомила правоохоронцям, що 2-го серпня близько 9-ї години ранку її 15-річна донька, Римар Вікторія Юріївна пішла з дому та не повернулася.

Наразі встановлено, що востаннє В.Римар бачили у маршрутному таксі, яке прямувало до міста Біла Церква. Також стало відомо, що дівчина могла їхати до вказаного міста на зустріч зі своїм знайомим хлопцем, 19-річним Пономаренком Андрієм Вікторовичем, з яким може перебувати й до нині, оскільки останнього вдома теж немає.

Як зазначили у міліції, однією з ймовірних причин зникнення молодих людей могла стати заборона батьків їм зустрічатися.

Працівники міліції звертаються із проханням до всіх громадян, хто бачив молодих людей, або має будь-яку інформації щодо них і їхнього місця перебування повідомити за телефонами (044) 271-63-64 (Управління карного розшуку ГУ МВС України в Київській області), 271-60-02, 271-60-03 (чергова частина ГУМВС України в Київській області) – цілодобово, або 102.

Прикмети зниклої Римар Вікторії Юріївни: на вигляд 16-18 років, зріст 163 сантиметри, розмір взуття 39, худорлявої статури, обличчя кругле, ніс прямий, губи середні, очі темні, волосся пряме, середньої довжини пофарбоване у рудий колір. Була одягнена: джинси або шорти блакитного кольору, футболка чорного або блакитного кольору, босоніжки чорного кольору зі стразами спереду і замком ззаду. При собі мала чорну сумку, три срібних каблучки на пальцях.