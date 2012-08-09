У Севастополі жінку засуджено за побиття 10-річної дочки
09:37, 09 серпня 2012Новини регіонів
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До 200 годин громадських робіт
Нахімовський районний суд Севастополя засудив до 200 годин громадських робіт жінку, яка побила свою 10-річну дочку.
Як повідомили УНІАН у Секторі зв`язків із громадськістю УМВС України в м. Севастополі, встановлено, що жінка, забравши дівчинку - порушницю дисципліни з школи, вдома вирішила виховати її, побивши ременем.
На тілі дівчинки було зафіксовано множинні масивні синці по всій поверхні сідниць і стегон, на лівій кисті і правому зап`ясті, три садна на передній поверхні шиї, синець на обличчі.
Нанесені матір`ю тілесні ушкодження спричинили короткочасний розлад здоров`я, унаслідок чого дитина не могла ходити до школи.
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