У Севастополі жінку засуджено за побиття 10-річної дочки

Нахімовський районний суд Севастополя засудив до 200 годин громадських робіт жінку, яка побила свою 10-річну дочку.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв`язків із громадськістю УМВС України в м. Севастополі, встановлено, що жінка, забравши дівчинку - порушницю дисципліни з школи, вдома вирішила виховати її, побивши ременем.

На тілі дівчинки було зафіксовано множинні масивні синці по всій поверхні сідниць і стегон, на лівій кисті і правому зап`ясті, три садна на передній поверхні шиї, синець на обличчі.

Нанесені матір`ю тілесні ушкодження спричинили короткочасний розлад здоров`я, унаслідок чого дитина не могла ходити до школи.