У США незворотньо змінюється клімат

Липень був найтеплішим місяцем у Сполучених Штатах за всю історію спостережень.

За даними метеорологів, середня температура на основній території країни (за винятком Аляски і штату Гаваї) в липні склала 25 градусів Цельсія, подолавши рекорд 1936 року, передає Радіо Свобода.

Перші сім місяців поточного року також були найтеплішими за всю історію спостережень, які ведуться з 1895 року.

Високі температури і мала кількість опадів також призвели до посухи в ряді районів США і, як наслідок - до підвищення цін на продукти харчування. Фахівці вважають, що йдеться не про випадковість, а про прояв глобальної зміни клімату.