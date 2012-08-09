Дизель зіткнувся з вантажними вагонами: 7 потерпілих
Аварія на Луганщині
На Луганщині внаслідок зіткнення дизель-поїзда з вантажними вагонами постраждало семеро осіб
Київ. 9 серпня. УНІАН. На Луганщині внаслідок зіткнення дизель-поїзда з вантажними вагонами постраждало семеро осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС України, о 21.10 8 серпня на залізничній станції Фащівка Перевальського району сталося зіткнення дизель-поїзда сполученням Дебальцеве – Довжанський з чотирма вагонами з вугіллям, які відчепились від вантажного поїзда.
Жертв немає. Внаслідок події постраждало семеро осіб (пасажири та провідник дизель-поїзда), з яких троє осіб (1 особу у важкому стані та 2 осіб у стані середнього ступеня важкості) госпіталізовано до Перевальської центральної районної лікарні.
З рейок зійшло 3 вантажних вагони, пошкоджено локомотив і вагон дизель-поїзда.
Затримки руху залізничного транспорту не було.
Проводяться роботи з відвантаження вугілля та встановлення вагонів на рейки.
До робіт залучено відновлювальний поїзд Донецької залізниці.