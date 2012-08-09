Прокуратура вимагає посилити контроль за зберіганням продуктів

У Львівській області через масові отруєння прокуратура вимагає посилити контроль за додержанням вимог законодавства щодо належного зберігання продуктів на ринках та в закладах громадського харчування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Відтак, прокуратура скерувала відповідні листи в обласну СЕС, інспекцію з питань захисту прав споживачів, а також міліцію з вимогою вжити невідкладних додаткових заходів для забезпечення належного санітарно-епідеміологічного фону в області та захисту населення від інфекційних хвороб.

Нагадаємо, в серпні у Львівській області було зафіксовано три випадки масового отруєння людей. Зокрема у Львові в закладах громадського харчування (піцерії) отруїлось п’ятеро іноземців, в с. Шегині Мостиського району в дитячому будинку сімейного типу – 16 осіб (в тому числі 8 дітей), у с. Заболотні Бродовського району під час святкування весілля – 43 особи (з них 6 – діти).

