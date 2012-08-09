У Донецькій області виявили і знищили плантацію коноплі

У Донецькій області співробітники СБУ виявили і знищили плантацію коноплі, вартість посіву на чорному ринку правоохоронці оцінили в суму близько 4,8 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління Служби безпеки України у Донецькій області, незаконний посів коноплі було виявлено на території Краснолиманського району. Плантація була розміщена у лісосмузі за 300 метрів від автомобільної дороги, висота рослин сягала 2,5 метра.

Співробітники СБУ вилучили 5298 кущів.

На даний час матеріали за даним фактом направлені в органи міліції для встановлення господаря плантації і для розв’язання питання про порушення кримінальної справи за ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку або коноплі) Кримінального кодексу України.