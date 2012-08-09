У Києві на станції метро «Університет» шукали бомбу

Сьогодні о 14.40 по лінії 102 невідомий чоловік повідомив про закладення вибухівки на станції метрополітену «Університет».

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, відразу було обмежено вхід людей до вказаної станції, але на час перевірки рух поїздів та евакуація не проводилися.

Вибухотехнічні служби перевірили станцію та прилеглу до неї територію і не виявили будь-яких вибухонебезпечних предметів.

Як зазначили у главку, у даний час правоохоронці встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення.