У Києві на станції метро «Університет» шукали бомбу
16:25, 09 серпня 2012Новини регіонів
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Сьогодні о 14.40 по лінії 102 невідомий чоловік повідомив про закладення вибухівки на станції метрополітену «Університет».
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, відразу було обмежено вхід людей до вказаної станції, але на час перевірки рух поїздів та евакуація не проводилися.
Вибухотехнічні служби перевірили станцію та прилеглу до неї територію і не виявили будь-яких вибухонебезпечних предметів.
Як зазначили у главку, у даний час правоохоронці встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення.
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