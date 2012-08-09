Викрито міжнародний канал постачання метадону в Україну

Співробітники Служби безпеки України в Житомирській області викрили канал контрабандного постачання синтетичного наркотичного засобу – метадону.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 7 серпня ц.р. співробітники СБУ спільно з прикордонниками під час проходження митного огляду потягу сполученням «Санкт-Петербург–Кишинів» виявили та вилучили у 56-річної жінки приховані серед особистих речей три поліетиленові згортки з речовиною білого кольору, які вона намагалася контрабандним шляхом перемістити до України.

За результатами проведеної експертизи вилучена речовина є особливо небезпечним синтетичним наркотиком – метадоном загальною вагою 1,120 кг.

Встановлено, що зловмисниця є оптовим постачальником метадону, систематично виїжджала до Білорусі за контрабандним товаром та розповсюджувала ввезене через розгалужену мережу дрібнооптових покупців на території Житомирської, Київської, Закарпатської та інших областей України.

Того ж дня слідчим відділом Управління СБУ в Житомирській області стосовно затриманої порушено кримінальну справу за ознаками вчинення нею злочину, передбаченого ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Наразі затримана перебуває під вартою.

Слідство триває.