Матір мало не до смерті побила 2-річного сина, бо помочився у ліжечко

У місті Біла Церква Київської області 36-річна жінка побила свого 2,5-річного сина. Малюка госпіталізовано у реанімаційне відділенні місцевої лікарні, де він перебуває у стані коми.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, правоохоронці затримали матір хлопчика одразу в медичному закладі. Жінка розповіла, що так вона виховувала дитину за те, що та помочилася у своє ліжечко.

Стосовно матері порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисні тяжкі тілесні ушкодження), вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Також проти жінки мають намір порушити кримінальну справу за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною), що передбачає покарання у вигляді обмеження волі від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.