На Херсонщині - дві лісові пожежі

За фактом підпалів, що призвели до масштабних лісових пожеж у Херсонській області, порушено кримінальну справу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Херсонської області Костянтин Свіденко сьогодні вночі під час наради оперативного штабу з ліквідації лісових пожеж на Херсонщині.

За словами прокурора, кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 245 КК України (навмисний підпал лісових масивів, що спричинив особливо тяжкі наслідки), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Розслідування доручено слідчому управлінню УМВС в Херсонській області. До слідчо-оперативної групи, крім слідчих міліції, включені працівники МНС і СБУ. «Перевіряються всі версії. На даний момент робочою є версія: умисний підпал лісових масивів. Огляд місця події ще триває», - повідомив К.Свіденко. Начальник УМВС в Херсонській області, генерал-майор міліції Валерій Литвин зазначив, що сьогодні після отримання інформації про лісову пожежу по тривозі були підняті всі працівники херсонської міліції - понад 3 тис. осіб. Безпосередньо на місця пожеж виїхали майже 1 тис. працівників міліції. За словами В.Литвина, визначено місце загоряння біля села Кринки Цюрупинського району, і там зараз працює експертна група, яка визначає всі деталі виникнення вогню.

«У нас цього року це вже третій випадок підпалу. За двох попередніх випадків люди були затримані і вже скоро суд дасть їм правову оцінку», - повідомив В.Литвин. Також начальник УМВС зазначив, що за сьогоднішнім підпалом ще поки ніхто не затриманий. *** Як повідомлялося раніше, в результаті лісової пожежі біля села Кринки Цюрупинського району (Корсунське лісництво Каховський лісгосп), яка виникла вранці 9 серпня, постраждали близько 950 га лісу. А у пожежі, яка виникла о 13.40 в Копаневському лісництві (Великокопаневський лісгосп) постраждали 420 га лісу.

