На Київщині зіткнулися два автомобілі: 5 людей загинули
10:00, 10 серпня 2012Новини регіонів
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У тому числі й дитина
Вчора о 21.20 поблизу Білої Церкви Київської області на автошляху Київ – Одеса внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло 5 осіб, у тому числі дитина 2006 р.н.
Як повідомляє прес-слудба МНС, ще одну дитину (2008 р.н.) з травмами у важкому стані госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Київській області.
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