У Полтаві з четвертого поверху випала дворічна дівчинка

У Полтаві з вікна четвертого поверху випала дворічна дитина.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.

За їх даними, 9 серпня о 14:15 у хірургічне відділення Полтавської міської дитячої клінічної лікарні з ударом головного мозку госпіталізовано дворічну дівчинку. Дитина травмувалася в результаті падіння з 4-го поверху житлового будинку по вул. К.Шосе в Полтаві. Стан постраждалої - тяжкий.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня в Комсомольську Полтавської області п`ятирічна дівчинка випала з вікна 4-го поверху і залишилася жива.