П'ятеро ремонтників загинули через аномальну спеку

Однією з причин загибелі трьох працівників підприємства «Шкірзавод-Златопільський» (м. Новомиргород) та двох працівників водогону «Дніпро-Кіровоград» (м. Світловодськ) була аномальна спека і недотримання елементарних правил охорони праці.

Про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління Держгірпромнагляду в області Володимира Береславського.

Він зазначив, що підвищена температура повітря посилює хід хімічних реакцій і виділення шкідливих газів, від яких людина може загинути, лише раз вдихнувши. Управління Держгірпромнагляду радить підприємствам області звести до мінімуму або взагалі перенести всі планові роботи у каналізаційно-водопровідних колодязях на осінь, коли спаде спека.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня на Кіровоградщині стались два нещасних випадки. Троє працівників підприємства «Шкірзавод-Златопільський» проводили чистку відстійника і загинули в результаті отруєння випарами невідомої речовини. Днем раніше під час виконання ремонтних робіт на водогоні «Дніпро-Кіровоград» загинули один із керівників трубопровідних мереж міста Світловодська і слюсар. Причина смерті – також отруєння парами невідомої речовини.

