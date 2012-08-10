У Львові жінка випала з п’ятого поверху житлового будинку

У Львові з п’ятого поверху житлового будинку випала і загинула 61-річна жінка.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, це сталося 9 серпня на вулиці Величковського.

Правоохоронці з’ясували, що син загиблої, виходячи з квартири, зачинив свою матір, щоб вона не вийшла з помешкання та не вживала спиртні напої.

До таких дій, як відзначають в міліції, чоловік вдавався неодноразово.

Однак цього разу жінка зв’язала декілька простирадл та намагалась вилізти через вікно.

Простирадла не витримали і жінка впала на землю. Від отриманих травм вона померла до приїзду медиків.

