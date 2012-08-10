У Львові жінка випала з п’ятого поверху житлового будинку
14:26, 10 серпня 2012Новини регіонів
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Син зачинив у квартирі, щоб не випивала
У Львові з п’ятого поверху житлового будинку випала і загинула 61-річна жінка.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, це сталося 9 серпня на вулиці Величковського.
Правоохоронці з’ясували, що син загиблої, виходячи з квартири, зачинив свою матір, щоб вона не вийшла з помешкання та не вживала спиртні напої.
До таких дій, як відзначають в міліції, чоловік вдавався неодноразово.
Однак цього разу жінка зв’язала декілька простирадл та намагалась вилізти через вікно.
Простирадла не витримали і жінка впала на землю. Від отриманих травм вона померла до приїзду медиків.
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