Збитки від лісових пожеж на Херсонщині - понад 15 млн грн

Збитки від масштабних лісових пожеж у Херсонській області попередньо оцінюються у більш як 15 млн грн.

Про це заявив журналістам на місці проведення засідання спеціальної комісії із вжиття заходів з ліквідації лісових пожеж та розслідування причин їхнього виникнення секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Клюєв, повідомили УНІАН в у прес-службі А.Клюєва.

У даний час пожежу практично ліквідовано, залишилися невеликі осередки задимлення, сказав він після чергового обльоту місць події.

Секретар РНБО зазначив, що попередня версія причин таких масштабних пожеж - підпал. «При обльоті території пожежі явно бачимо, що це підпал», - сказав А.Клюєв.

За його словами, правоохоронні органи у даний час проводять слідчі дії.

Відповідаючи на запитання про можливий зв`язок підпалу лісу з незаконною розробкою піску, секретар РНБО заявив, що спалювати ліс для облаштування кар`єра і видобутку піску - справжнє варварство. Він повідомив, що існує звернення з цього питання в обласну держадміністрацію, Генпрокуратуру та МВС. Він висловив упевненість, що винні будуть покарані.

Секретар РНБО повідомив, що в цілому у ліквідації пожеж брали участь майже 2 тисячі осіб: співробітники МНС кількох сусідніх областей, лісники, підрозділи міліції та армія, а також місцеве населення.

«Я вважаю, що МНС добре спрацювало, як і Міністерство оборони, і Міністерство внутрішніх справ. Також добре спрацювали органи місцевої влади», - заявив А.Клюєв.

За його словами, при такому сильному вітрі і високій температурі якби вчасно не кинули усі сили на гасіння цих лісових пожеж, вигоріло б на порядок більше лісової території. «Найголовніше в пожежі - вчасно почати гасити», - сказав А.Клюєв і нагадав досвід 2010 року, коли на добу траплялося понад півтори тисячі пожеж у різних регіонах України. Тоді тільки завдяки супутниковому моніторингу та оперативній локалізації осередків вдалося уникнути величезних збитків та загибелі людей, сказав секретар РНБО.

Сьогодні у другій половині дня на місці події завершують роботу вертольоти і літаки МНС. Місце пожежі буде перевірятися представниками МНС для остаточної ліквідації можливих осередків повторного загоряння.

Секретар РНБО звернувся до МНС, місцевих органів влади і Держлісагентства з проханням максимально широко інформувати громадян про високу пожежну небезпеку, про важливість обмеження перебування людей в лісах.

А.Клюєв також повідомив, що уряд планує виділити близько 3-5 млн грн на переоснащення пожежної авіації та перепідготовку пілотів.

Як відомо, 9 серпня на території Корсунського і Велико-Копанського лісництв у Цюрупинському районі Херсонської області виникли масштабні лісові пожежі. Внаслідок сильних поривів вітру, сухої і спекотної погоди вогонь швидко поширювався і до кінця дня пожежі охопили площі окремими вогнищами орієнтовно 1000 і 500 га відповідно.