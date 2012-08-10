В Одесі на пляжі "Ланжерон" виявили авіабомбу

Вранці, 10 серпня, фахівці Аварійно-рятувального загону Управління МНС України в Одеській області ліквідовували на одеському пляжі «Ланжерон» велику авіабомбу часів Другої світової війни, повідомили УНІАН в Управлінні інформації Одеської міськради.

Як уточнили в Департаменті обороною роботи і цивільної оборони міськради, «боєприпас було підірвано за дотримання усіх заходів безпеки - міліція на кілька годин оточила район пляжу». Фахівці облМНС вважають, що авіаційну бомбу в Одеську акваторію Чорного моря занесло течією, інші подробиці виявлення бомби не уточнюються.