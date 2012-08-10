У Кременчуці 5-річний хлопчик втопився у річці

У Кременчуці (Полтавська обл.) у річці Сухої Кагамлик втопився 5-річний хлопчик.

Про це повідомила прес-служба міського управління міліції.

За їх даними, трагедія сталася 9 серпня ввечері. Обставини події з`ясовуються, проте відомо, що хлопчик був на річці разом зі своїми батьками і грався на березі.

Після зникнення дитини на місце були викликані водолази, проте тіло дитини спливло до моменту їх прибуття.