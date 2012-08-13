У Полтаві з вікна третього поверху випала 3-річна дівчинка

12 серпня о 17.00 до реанімаційного відділення Полтавської міської дитячої лікарні було доставлено трирічну дівчинку, яка випала з третього поверху житлового будинку.

За даними Центру пропаганди УМНС України у Полтавській області, у дитини лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму. Стан постраждалої - тяжкий.

За попередніми даними, дитина сперлася на москітну сітку на вікні, яка не витримала і випала.

За даними облуправління МВС, з початку серпня до медичних установ області доставлено вже трьох малюків, які випали з вікон через москітну сітку.

Перший подібний випадок стався у Комсомольську. Там 5-річна дівчинка в результаті випадіння москітної сітки впала з вікна четвертого поверху житлового будинку. Життя дитині врятувала купа піску, яка залишилася під вікнами багатоповерхівки після ремонтних робіт.

8 серпня в Полтаві дворічна дівчинка забралася на підвіконня подивитися, що робиться на дворі, і сперлася на сітку. Ненадійна конструкція випала і дитина полетіла вниз з висоти другого поверху. Дівчинка залишилася жива.