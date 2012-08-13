Миколаївщина: четверо з 11 постраждалих в ДТП - у важкому стані

10:33, 13 серпня 2012
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Потерпіли 8 дітей

Четверо з 11 постраждалих в дорожньо-транспортній події у Миколаївській області перебувають у важкому стані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За уточненими даними, 11 серпня о 23.30 на 72-му км траси Миколаїв-Херсон у Миколаївському районі сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів, внаслідок чого постраждало 13 осіб, у тому числі 8 дітей. Серед постраждалих 5 громадян Росії та 3 Білорусі. Госпіталізовано 11 осіб, у тому числі 8 дітей, 2 особам надано амбулаторну допомогу.

На сьогодні стан чотирьох постраждалих, серед яких троє дітей, оцінюється як важкий, 7 осіб (в тому числі 5 дітей) – середньої важкості. Постраждалі перебувають у Миколаївській обласній дитячій лікарні та Лікарні швидкої медичної допомоги м. Миколаєва. Прооперовано 6 осіб, в тому числі 2 дітей.

Медична допомога постраждалим надається в повному обсязі. На місці, за дорученням віце-прем`єр-міністра – міністра охорони здоров`я України Раїси Богатирьової, працюють спеціалісти-консультанти Центру екстреної медицини та медицини катастроф МОЗ України.

На даний момент вирішується питання щодо аеромобільної евакуації дітей до лікувальних закладів державного рівня.

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