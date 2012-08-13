Жінка продавала просочені опієм бинти

У Луганській області затримано жінку, яка продавала просочені опієм марлеві бинти.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, жінку було затримано під час продажу чергової партії товару - трьох метрів просочених опієм бинтів, за які вона хотіла отримати 3 тис. грн. За даними експертів, вага опію в чистому вигляді в перерахунку на суху речовину становила 3 грами.

Встановлено, що жінка заздалегідь збирала в полях дикий мак, відділяла головки і віджимала наркотичний сік в бинти. Залишки - стеблинки - також ретельно переробляла. У будинку затриманої було виявлено та вилучену макову соломку вагою 650 грам.

Стосовно зловмисниці порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту або збут наркотиків) Кримінального кодексу України.

