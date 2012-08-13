У Полтавській області змія вкусила 4-річну дівчинку

12 серпня, о 20:00, до хірургічного відділення Котелевської центральної райлікарні (Полтавська обл.) з попереднім діагнозом «укус змії» було доставлено 4-річну дівчинку.

За даними Центру пропаганди УМНС України в Полтавській області, постраждала - мешканка Котельви. За попередніми даними, вона з батьками відпочивала за містом, де бігала по лісу. "Потім вона підбігла до батьків, почала плакати і говорити, що її вкусила змія. Батьки терміново доставили дівчинку до лікарні, - повідомив представник Центру пропаганди УМНС.

Зараз стан потерпілої медики оцінюють як задовільний.