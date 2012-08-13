У Полтавській області змія вкусила 4-річну дівчинку
11:23, 13 серпня 2012Новини регіонів
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Відпочивала з батьками у лісі
12 серпня, о 20:00, до хірургічного відділення Котелевської центральної райлікарні (Полтавська обл.) з попереднім діагнозом «укус змії» було доставлено 4-річну дівчинку.
За даними Центру пропаганди УМНС України в Полтавській області, постраждала - мешканка Котельви. За попередніми даними, вона з батьками відпочивала за містом, де бігала по лісу. "Потім вона підбігла до батьків, почала плакати і говорити, що її вкусила змія. Батьки терміново доставили дівчинку до лікарні, - повідомив представник Центру пропаганди УМНС.
Зараз стан потерпілої медики оцінюють як задовільний.
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