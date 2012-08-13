У Криму потонув росіянин і зникли двоє українців

На заході Криму у Чорному морі 12 серпня потонув громадянин Росії, а двоє українців зникли безвісти.

Про це повідомила прес-служба Кримського управління Міністерства надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, 44-річний житель російського міста Іваново пішов купатися у морі в урочищі Атлеш у Чорноморському районі півострова. Курортникові стало зле у воді, і він помер. Тіло росіянина доставили у морг Євпаторії. Причина смерті чоловіка встановлюється.

Того самого дня неподалік мису Прибійний також у Чорноморському районі зник аквалангіст - 52-річний житель Києва. Дайвер 2,5 години не повертався на берег. Аквалангісти обстежили територію, проте чоловіка не знайшли. Пошуки припинили на ніч, сьогодні роботи продовжили.

Також шукають 15-річного хлопчика з Євпаторії. Він разом з друзями і батьком одного з підлітків купався на дикому пляжі в районі курортного міста за хвилювання моря 2 бали і зник.