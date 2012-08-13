На Хрещатику заборонять паркуватися?

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр Попов заявляє про намір міської влади заборонити паркування автомобілів на Хрещатику після завершення будівництва паркінгів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов повідомив сьогодні під час "Прямої лінії" в газеті "Вісті в Україні".

"Ми бачимо, де в районах, наближених до Хрещатика, встановити, зробити паркінги і забезпечити зручний доступ автолюбителів на територію поряд з Хрещатиком і Майданом Незалежності, але обов`язково прибрати транспорт з цієї території", - сказав О.Попов.

За його словами, міська влада планує приступити з 2013 року до масштабного проекту з будівництва паркінгів у столиці. "Загалом у нас в планах — близько 79 таких об`єктів, у тому числі й великих перехоплюючих паркінгів на в`їздах до Києва. Це широкомасштабний проект. Він дорогий, але дуже важливий для Києва. І ми його реалізовуватимемо. Початок такої програми, я думаю, - це 2013 рік", - додав він.

О.Попов повідомив, що нині деякі пропозиції з будівництва паркінгів перебувають на стадії розробки проектної документації. "Ми маємо намір збудувати значну кількість паркінгів у Києві — підземних і наземних. Сьогодні це питання активно вивчається з можливими інвесторами, частково ми вже маємо пропозиції", - наголосив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, паркування легкових автомобілів на центральній вулиці Києва було заборонено під час проведення чемпіонату Європи з футболу — з 25 травня по 7 липня.