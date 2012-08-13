В ДТП потрапила машина весільного кортежу, загинула 18-річна дружка

На Тернопільщині біля села Хмелівка Теребовлянського району в дорожньо-транспортну пригоду потрапив перший автомобіль весільного кортежу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент трапився під час дощу. Молодий, який керував автомобілем «Міцубісі», не впорався з керуванням і машина перекинулась. Внаслідок аварії 18-річна дівчина, яка їхала з ним в машині і була однією із дружок, загинула на місці події. Водій та відеооператор весілля, який також був у машині, з пошкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано в Бучацьку центральну районну лікарню.

Для ліквідації наслідків ДТП було задіяно черговий караул районного управління МНС.

