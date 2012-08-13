Поблизу Севастополя згоріло 4 гектари лісу

Поблизу Севастополя, в районі гори Гасфорт, згоріло 4 гектари лісу.

Як повідомили УНІАН у Теруправління МНС України у м. Севастополь, вдень 12 серпня до диспетчерську службу надійшло повідомлення про загорання лісового масиву .

На місце прибули машини МНС і лісгоспу. Потужний вітер і важкодоступність до місць загоряння сприяли швидкому поширенню вогню. На допомогу прибула пожежна техніка Чорноморського флоту РФ. Співробітники Державтоінспекції обмежили проїзд автомобілів на трасі. Вогонь локалізували через п`ять годин. До ліквідації залучилася 57 осіб і 21 одиниця техніки.

За словами очевидців, незадовго до пожежі відпочивальники смажили шашлики у лісі, тому в теруправлінні МНС припускають, що не погашене багаття чи кинутий недопалок могли стати причиною великої пожежі, внаслідок якої вигоріло 4 гектари лісу.