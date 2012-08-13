У Криму відпочивальники потрапили під каменепад, загинув підліток

Поблизу Севастополя на мисі Фіолент семеро росіян і п’ятеро місцевих жителів потрапили під каменепад.

Про це повідомляє територіальне управління МНС України в м.Севастополі.

Зазначається, що громадяни відпочивали на оточеному скелями дикому пляжі. Розпочалася злива та здійнявся сильний вітер, який спричинив каменепад. 16-річному жителю Севастополя, який зі своєю сім`єю сховався в наметі, на голову впав камінь, завдавши смертельної травми. Підліток помер на місці.

На виклик туристів за номером "101" на місце прибули фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення МНС і співробітники комунальної аварійно-рятувальної служби. Рятувальники обв`язали відпочиваючих спеціальним спорядженням і вздовж берегової лінії по схилах вивели до військової частини, яка розташована неподалік. Рятувальна операція тривала близько трьох годин.