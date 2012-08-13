Львівщина: позашляховик збив чотирьох дівчат-підлітків

У Львівській області водій позашляховика збив чотирьох неповнолітніх дівчат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, аварія сталася 11 серпня пізно вночі на дорозі Львів - Рава-Руська.

За попередніми даними, 35-річний водій позашляховика «Нісан Кашкай», мешканець Львова, не обрав безпечної швидкості руху і наїхав на пішоходів: трьох 16-річних дівчат та їхню 15-літню подругу.

Постраждалі доставлені до лікарні. Медики діагностували у них струс головного мозку та інші тілесні ушкодження.

