У Святогірську повалено тисяча дерев

Двох людей травмовано

Вчора о 15.15 у Святогірську Донецької області через негоду зареєстровано падіння близько тисячі дерев. Як повідомляє прес-служба МНС, в результаті пошкоджено 150 м тепломережі, 415 кв. м покрівель трьох житлових будинків, зруйновано будівлю їдальні дитячого оздоровчого табору „Яструбок”, уламками гілля травмовано двох осіб. Постраждалих з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано до Слов’янської міської лікарні. До аварійно-відновлювальних робіт залучено підрозділи МНС і комунальні служби Слов’янського району. Ситуація перебуває на контролі Головного територіального управління МНС у Донецькій області.

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