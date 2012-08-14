У Святогірську повалено тисяча дерев

10:13, 14 серпня 2012
Новини регіонів
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 Двох людей травмовано

Вчора о 15.15 у Святогірську Донецької області через негоду зареєстровано падіння близько тисячі дерев.

Як повідомляє прес-служба МНС, в результаті пошкоджено 150 м тепломережі, 415 кв. м покрівель трьох житлових будинків, зруйновано будівлю їдальні дитячого оздоровчого табору „Яструбок”, уламками гілля травмовано двох осіб.

Постраждалих з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано до Слов’янської міської лікарні.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено підрозділи МНС і комунальні служби Слов’янського району.

Ситуація перебуває на контролі Головного територіального управління МНС у Донецькій області.

 

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