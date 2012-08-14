Київ затопило: людей евакуюють на човнах (фото)
10:23, 14 серпня 2012Новини регіонів
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Зливоприймачі не чистять роками
Київ вкотре не витримав літнього дощу.
Зливоприймачі і каналізація, які не чистять роками, не справляються з дощем, який іде від ранку 13 серпня, повідомляє Українська правда.
Вода сягає колін Зокрема, на вулиці Скляренка рівень води сягає колін.
Нагадаємо, що і центр Дніпропетровська «потопає» у дощовій воді. У місті за добу випала місячна норма опадів.
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