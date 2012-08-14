У Криму потонув росіянин, який купався в морі під час шторму
11:50, 14 серпня 2012Новини регіонів
0
Чоловіку було 43 роки
Житель Ленінградської області (Росія) потонув 13 серпня, купаючись під час шторму в Чорному морі в Криму, в судакській бухті Капсель.
Про це УНІАН повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Чоловікові було 43 роки. Він мешкав у російському місті Кіріши.
Того ж дня в морі біля феодосійського селища Приморське курортники знайшли тіло чоловіка. Точну причину смерті 60-річного жителя села Талька Мінської області (Білорусь) зараз встановлюють судмедексперти.
Крім того, вдень і увечері 13 серпня в морі біля феодосійського селища Орджонікідзе вдалося врятувати 17-річного жителя російського Брянська і 24-річного жителя білоруського селища Октябрьський. Першого потопаючого витягнули з води відпочивальники, другого – його друзі. Постраждалих госпіталізовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter