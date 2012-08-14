Янукович у Севастополі передав лікарні томограф

Президент України Віктор Янукович у Севастополі ознайомився з ходом реконструкції хірургічного корпусу міської лікарні №1 ім. Пирогова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.Янукович оглянув приміщення, в яких планується розмістити травмпункт, прийомне відділення, центр мікрохірургії ока та адміністративні служби.

Він звернув особливу увагу на високі темпи будівництва на об’єкті та висловив переконання, що в майбутньому лікарня буде оснащена найкращим обладнанням і стане сучасним центром медичного обслуговування. «Такі маленькі перемоги – це гордість», - наголосив Президент.

Він подякував будівельникам, а також усім, хто долучився до реконструкції хірургічного корпусу.

У свою чергу голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба поінформував В.Януковича про стан виконання робіт і програми на найближчий період. Зокрема, він зазначив, що нині на об’єкті завершено будівництво чотириповерхової будівлі лікувального корпусу, виконано оздоблювальні роботи, а також роботи зі скління та прокладання інженерних мереж, завершуються роботи з монтажу ліфтового й технологічного устаткування, закуплено необхідні меблі. Також виконуються роботи з благоустрою території.

В.Янукович вручив лікарні сертифікат на сучасний томограф, а голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба - ключі від семи автомобілів швидкої допомоги.

Севастопольська міська лікарня № 1 ім. М.Пирогова обслуговує понад 100 тис. осіб, штатна чисельність медперсоналу налічує понад 2 тис. осіб, із них - близько 400 лікарів. У складі лікарні функціонують 16 клінічних відділень лікувально-діагностичного профілю і 4 допоміжні лікувально-діагностичні відділення, 4 поліклініки і амбулаторії сімейної медицини.

На базі міської лікарні № 1 надається понад 80% всієї невідкладної та спеціалізованої хірургічної допомоги по місту Севастополю (нейрохірургія, травматологія, урологія, ЛОР, щелепно-лицева хірургія, мікрохірургія ока тощо).

У вересні минулого року було розпочато реконструкцію лікарні. Проектна вартість будівництва – 66,23 млн грн.

Проектом передбачено будівництво лікувального корпусу на 150 місць з можливістю проведення 15-20 операцій на добу.

Загальна площа будівлі – 8 тис. 715 кв. метрів.

У корпусі заплановано розташування урологічного відділення на 30 місць, офтальмологічного відділення на 30 місць і лорвідділення на 60 місць.