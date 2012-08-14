Київська Куренівка знову у небезпеці?

Призначено нараду для визначення шляхів ліквідації затоплення частини київської Куренівки.

Про це УНІАН повідомив начальник столичного Головного управління з надзвичайних ситуацій Віталій Пшеничний.

Він пояснив, що затоплення сталося внаслідок виходу на поверхню річки Сирець, частина якої на певному проміжку на території Києва проходить у залізобетонному колекторі. “Вчора на одній із камер зірвало два люки і вода пішла на поверхню, на проїжджу частину. Сталося це від переповнення колектора”, - сказав В.Пшеничний.

Він пов’язує це із сильними зливами. “Вчора випало більше половини місячної норми. Якщо місячна норма - 75 мм, то випало десь 50 мм”, - зазначив керівник міського ГУ з надзвичайних ситуацій.

За його словами, воду річки відкачати неможливо, водночас сьогодні порівняно з учорашнім днем рівень заплення знизився.

“О 18.00 ми зберемо технічну нараду і будемо приймати рішення, як діяти далі. На сьогодні рівень води відносно бровки вулиці дещо знижується. Якщо брати у порівнянні з учорашнім днем, то він впав десь на 80 см. Вчора був десь 1,5 м. Тобто майже удвічі. І зараз продовжує знижуватись”, - сказав В.Пшеничний.

Щодо варіантів ліквідації надзвичайної ситуації він повідомив: “Варіанти можуть бути різні: перехоплювати воду, будувати насосну станцію, чистити колектор тощо. Є багато варіантів. Яка причина того, що трапилось, ми на сьогодні не знаємо, бо колектор заповнений водою... Туди потрапити не можна. Чому вода пішла на поверхню, ще не встановлено».

Стосовно аварії колектора на вулиці Зодчих В.Пшеничний пояснив, що система є зношеною: “Потрібна перекладка колектора. Зруйнувалась і провалилась верхня частина колектора. Наразі вдалося перепідключити всіх споживачів на інший колектор і всі будинки зараз з водою та каналізацією. Почато відновлювальні роботи. Скоріш за все, коли відкачають воду, в цей залізобетонний колектор затягнуть пластикову трубу”. Ремонт, прогнозує В.Пшеничний, триватиме близько 10 днів.