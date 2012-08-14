Житомирщина: без електрики лишилося 15 населених пунктів
16:34, 14 серпня 2012Новини регіонів
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Через дощ і шквальний вітер
У Житомирській області через дощ і шквальний вітер без електрики залишилося 15 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у ПАТ «Житомиробленерго», 13-14 серпня через погіршення погодних умов порушилося електропостачання у Бердичівському, Андрушівському, Коростишівському, Ружинському, Новоград-Волинському, Попільнянському, Житомирському, Любарському, Чуднівському та Овруцькому районах Житомирської області.
Складні погодні умови призвели до пошкодження електричних мереж та знеструмлення 173 трансформаторних підстанцій у селах згаданих районів.
Для ліквідації наслідків негоди наразі задіяно 79 бригад РЕМ, 288 чоловік, 76 машин і 20 механізмів.
Ведуться відновлювальні роботи.
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