Житомирщина: без електрики лишилося 15 населених пунктів

У Житомирській області через дощ і шквальний вітер без електрики залишилося 15 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у ПАТ «Житомиробленерго», 13-14 серпня через погіршення погодних умов порушилося електропостачання у Бердичівському, Андрушівському, Коростишівському, Ружинському, Новоград-Волинському, Попільнянському, Житомирському, Любарському, Чуднівському та Овруцькому районах Житомирської області.

Складні погодні умови призвели до пошкодження електричних мереж та знеструмлення 173 трансформаторних підстанцій у селах згаданих районів.

Для ліквідації наслідків негоди наразі задіяно 79 бригад РЕМ, 288 чоловік, 76 машин і 20 механізмів.

Ведуться відновлювальні роботи.