У Криму потонули двоє чоловіків, рятуючи пд час шторму жінку

У Криму потонули двоє чоловіків, рятуючи жінку, яка тонула під час шторму.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 14 серпня о 16:55 до МНС Чорноморського району надійшло повідомлення про те, що в морі в районі урочища «Беляус», недалеко від с. Знаменське (Чорноморський район, АР Крим) зникли двоє людей.

До місця події була направлена мобільно-оперативна група МНС Чорноморського району. Рятувальники встановили, що в непристосованому для купання місці, на відстані приблизно 200 м від берега, жінка не розрахувала сил допливти до берега в шторм і почала тонути.

Недалеко від берега відпочивали з наметами дві сім`ї з Кіровограда, чоловіки (1972 р.н. та 1976 р.н.) кинулися на допомогу. На очах у своїх дружин і дітей вони врятували жінку, але самі до берега не допливли й пішли під воду. Натомість врятована жінка, опинившись на березі, сіла в автомобіль і поїхала з місця надзвичайної події.

Рятувальники дістали з моря тіло чоловіка 1972 р.н., пошуки другого - тривають.

Проводиться розслідування обставин події.