Парламент Криму виділив перинатальному центру понад 7 млн

Верховна Рада Криму на позачерговій сесії в середу, 15 серпня, виділила майже 7,1 млн. грн з бюджету регіону на завершення підготовчих робіт і придбання необхідного устаткування для Республіканського перинатального центру в Сімферополі.

Як повідомила прес-служба Ради міністрів Криму, прем`єр-міністр автономії Анатолій Могильов уточнив, що гроші буде спрямовано на придбання сучасних меблів і необхідного медичного устаткування.

«Восени ми плануємо завершити будівництво перинатального центру. Враховуючи, що він обслуговуватиме жінок зі всього Криму, необхідно створити там комфортні умови. У центрі працюватимуть кращі фахівці», - сказав А.Могильов.

Нагадаємо, в рамках Національного проекту «Нове життя – нова якість материнства і дитинства» в Криму ведеться робота зі створення Республіканського перинатального центру. На базі центру будуть обладнані сучасні індивідуальні зали для допомоги породіллі, неонатальні відділення, медико-генетичний центр, відділення реконструктивної гінекології, центри планування сім`ї, екстреної акушерської та гінекологічної допомоги тощо.