У Севастополі малолітні діти побили до смерті 4-річну дівчинку

У Севастополі кілька малолітніх дітей побили до смерті 4-річну дівчинку.

Про це УНІАН повідомила прес-служба управління МВС у Севастополі.

За даними міліції, дівчинка померла наприкінці минулого тижня, міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства.

Інцидент стався в квартирі по вулиці Юмашева.

"Мати дитини на початку липня виїхала на заробітки до Чехії, а свою 4-річну доньку залишила у 30-річної знайомої. У квартирі проживали п`ятеро дітей господині віком від року до 11 років. Між дітьми виникали конфлікти, і господарські діти періодично били гостю", - говориться в повідомленні.

Лікарі не змогли врятувати побиту дівчинку. На тілі дитини виявлені численні синьці в області обличчя, голови, тулубу.

Справу порушено за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.