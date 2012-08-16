Затримано власника катера, що тяжко травмував у морі жінку

У Донецькій області затримано власника катера, що тяжко травмував в Азовському морі жінку.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю УМВС України в Донецькій області, увечері 10 серпня під час купання в Азовському морі біля однієї з баз відпочинку селища Мелекіне тяжкі травми одержала 63-річна жінка. З діагнозом «травматична ампутація обох ніг на рівні гомілки» вона була доставлена до лікарні. Як стало відомо, пошкодження потерпіла отримала від гвинта двигуна катера, що пропливав поряд.

Співробітникам міліції жінка розповіла, що плавала далеко за буйками, десь за 150 метрів від берега, і, втомившись від довгого плавання, вона лежала на спині із закритими очима, тому катер, що наближається, побачила надто пізно.

На борту були власник катера, двоє його помічників і близько 8 пасажирів з числа відпочиваючих. Двоє чоловіків спробували підняти поранену жінку на борт, але їм це не вдалося, тому вони уплав доставили її на берег, а потім до лікарні. Власник човна висадив пасажирів біля причалу і з місця події втік.

Правоохоронці затримали власника катера, і зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Затриманому 34 роки, він є жителем одного з сіл району, раніше неодноразово був судимий (остання судимість за ДТП). Чоловік займався вивозом відпочивальників на морські прогулянки на власному катері, не маючи документів на цей плавзасіб.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 291 КК України «Порушення правил, що діють на транспорті». У рамках справи слідство звертається до осіб, які перебували того вечора на катері, з проханням повідомити про всі відомі їм обставини міліцію.