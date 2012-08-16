У Києві злива перетворила вулиці на річки

Затяжна злива, що пройшла в Києві об 11 годині, повністю затопила кілька вулиць, що ведуть до Центрального залізничного вокзалу з південної сторони.

Про це повідомляє НБН.

Водяний потік біжить з вулиці Богданівська Стадіонним провулком, перетинаючи вулиці Стадіонна, Платонівська і Брюллова. Провулок перетворився у швидку річку, якою ледве проїжджають машини, людям залишилося два підтоплених тротуари по краях «ріки». Деякі з пішоходів опинилися у водяній пастці біля затопленого входу на стадіон «Локомотив». Вода стікає у великій зливостік, розташований в кінці Стадіонного провулка на перетині з вулицею Брюллова. Однак з урахуванням того, що разом з водою туди стікає і сміття, він незабаром може засмітитися. Нагадаємо, що Стадіонний провулок знаходиться в безпосередній близькості від Південного залізничного вокзалу, де завжди жваво і багатолюдно.