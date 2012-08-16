Київ отримав 29 нових "швидких"

Столичний «Київмедавтотранс» отримав сьогодні в своє розпорядження 27 нових автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги та 2 реанімобілі.

Як передає кореспондент УНІАН, ключі від нових машин водіям та командирам бригад вручив голова КМДА Олександр Попов.

Десять із цих карет “швидкої” вже сьогодні поїдуть на виклики киян. Решта почне обслуговувати мешканців столиці пізніше. Зокрема, бригади, які працюватимуть на нових машинах, упродовж двох тижні пройдуть відповідне навчання.

«Це тільки початок. Сьогодні ми передаємо 29 автомобілів, але в цілому до кінця року ми плануємо наполовину оновити парк «Київмедавтотрансу». Приємно, що саме наше київське підприємство виграло тендер і забезпечило комплектацію цих автомобілів. Два реанімаційних автомобілі ми закупили коштом міського бюджету, вони оснащені найсучаснішим обладнанням. Я поцікавився у фахівців і переконався, що наші реанімобілі відповідають найжорсткішим європейським стандартам», - зазначив О.Попов.

27 машин “швидкої” придбані для Києва за державною програмою. Загалом за рахунок державного бюджету для Києва уже придбано 42 автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В. Ще 15 надійдуть найближчим часом. Вартість кожної такої «швидкої» – 649 800 грн. Автомобілі вироблено у столиці фірмою «Крас» на базі автомобіля Peugeot Boxer. Їх оснащено сучасним медичним обладнанням: сімома видами нош, дефібрилятором, шприцевим насосом, монітором нагляду за пацієнтом та іншим устаткування. У салоні встановлено системи незалежного опалення та кондиціювання, що забезпечує комфорт роботи бригад швидкої медичної допомоги та перебування у салоні пацієнтів.

Автомобілі типу С (реанімобіль) призначено для транспортування, здійснення ускладненого догляду та нагляду за пацієнтом. Це «Форди», які оснащені дизельним двигуном з підвищеною потужністю та підсиленою ходовою частиною, забезпечені сучасним медичним обладнанням. Зокрема, шість видів нош, дефібрилятор, апарат для штучної вентиляції легень, шприцевий насос та інше устаткування. Ще два таких автомобілі Київ планує придбати до кінця року.

Загалом парк державної організації медичного автотранспорту столиці «Київмедавтотранс» налічує 150 карет екстреної медичної допомоги. За інформацією Головного управління охорони здоров’я КМДА, останнє оновлення рухомого складу було у 2008 році. 90% автомобілів мають стовідсоткове зношення, вони морально застарілі та підлягають заміні.