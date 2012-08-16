3-річний хлопчик мало не згорів, граючись із сірниками

У місті Стаханові (Луганська область) 3-річний хлопчик одержав 25% опіків тіла в результаті необережного поводження з сірниками.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області, хлопчик 15 серпня зо необережності підпалив флігель приватного будинку.

Як з`ясували правоохоронці, «цього дня вдома були лише мама і бабуся. Батько хлопчика виїхав на заробітки. Поки старші були зайняті своїми справами, дитина грала у дворі приватного будинку. Потім скориставшись тим, що за нею ніхто не спостерігає, зайшла у флігель і розпалила там вогонь. Полум`я охопило штору і диван. Миттєво зайнялися мішки з картоплею і цибулею. В цей час у двір вийшла мати – перевірити як там дитина. Побачивши дим, що йде з вікна флігеля, жінка кинулася туди. Їй вдалося врятувати малюка і передати його через вікно бабусі».

На місці події працювали «швидка допомога», працівники МНС і співробітники Стахановського міськвідділу міліції.

«Швидка допомога» відвезла постраждалого до реанімаційного відділення Стахановської міської лікарні - хлопчик одержав 25% опіків тіла 1-2 ступеня.

Вранці 16 серпня хлопчика було направлено до Луганського обласного опікового центру.

За цим фактом проводиться перевірка.