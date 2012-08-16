Дощ у Києві заблокував підходи до метро «Позняки»
18:47, 16 серпня 2012Новини регіонів
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На вулицях - хаос
Сьогодні через нетривалий, але сильний дощ у Києві були заблоковані пішохідні підходи та підземні переходи до станції метро «Позняки».
Зокрема, близько 16 години люди були вимушені діставатися до метро проїжджою частиною автотраси. Також через суцільні дощові потопи на хаос перетворилися навколишні вулиці. Сьогодні ж подібні ситуації виникали і в інших районах столиці.
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